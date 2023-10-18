Россия отказалась от запрета ядерных испытаний: реакция украинского МИД

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, принятый Государственной думой Российской Федерации, в МИД Украины назвали еще одной провокацией государства-агрессора, направленной на усиление ядерного шантажа.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

”Это решение является частью цепи событий, происходящих в России на протяжении последних лет. Государство-агрессор уже спровоцировало опасный дисбаланс глобальной архитектуры ядерного разоружения и нераспространения своими решениями о приостановлении участия в новом Договоре об СНВ и противоправном размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси”, — напомнили в МИД.

Также читайте Украина получила датчики для обнаружения ядерных взрывов: что это значит

Украинские дипломаты обращают внимание мирового сообщества на то, что такое безответственное поведение страны с наибольшим ядерным потенциалом в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность.

"Украина осуждает шаги России по отзыву ратификации Договора и призывает международное сообщество соответственно отреагировать на провокации Москвы", — добавили в министерстве.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страны НАТО готовятся к ядерному удару по территории России во время военных учений "на восточном фланге Альянса".

Читайте также: