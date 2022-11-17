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Россия отказывается выдавать Нидерландам двух осужденных по делу об аварии самолета MH17

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Россия отказывается выдавать Нидерландам двух осужденных по делу об аварии самолета MH17

Россия заявила, что не собирается выдавать Нидерландам двух осужденных судом в Гааге за сбивание самолета рейса MH17.

В России отказываются выдавать Нидерландам двух заочно осужденных по делу об аварии самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. В частности, речь идет об Игоре Гиркине и Сергее Дубинском.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "Интерфакс".

"Конституция РФ устанавливает прямой запрет на выдачу граждан России иностранным государствам. Именно поэтому ни один, ни второй осужденный не будет выдан", — говорится в сообщении российской пропаганды.

Кроме того, в РФ заявили, что не признают решение окружного суда Гааги, мол, российская сторона была отстранена от расследования краха над Донбассом малайзийского "Боинга".

Напомним, 17 ноября окружной суд Гааги признал виновными в деле об аварии самолета Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH17, россиян Гиркина и Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко. Суд приговорил их к пожизненному заключению и выплате 16 млн евро компенсаций семьям погибших.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на соответствующее решение Гаагского суда и подчеркнул, что все российские зверства будут наказаны.

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Дата публикации
Просмотры
2764
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