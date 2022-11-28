Россия откладывает переговоры с США по контролю над ядерным оружием — Госдеп

Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что в одностороннем порядке переносит встречу, и заявила, что предложит новые даты.

Администрация Джо Байдена обвинила Россию в том, что она отложила встречи для обсуждения соглашения по ядерному оружию между двумя странами, которые должны были начаться сегодня в Египте.

Спикер Госдепа заявил, что это решение было принято Россией "в одностороннем порядке".

Об этом сообщает CNN.

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"Соединенные Штаты и Российская Федерация намерены созвать заседание Двусторонней консультативной комиссии Нового договора СНВ (BCC) в Каире, Египет, для обсуждения выполнения Нового договора СНВ во вторник, 29 ноября. Российская сторона проинформировала Соединенные Штаты, что в одностороннем порядке переносит встречу, и заявила, что предложит новые даты", – сказал спикер.

США готовы перенести инспекции как можно раньше, поскольку их возобновление является приоритетом для поддержания договора как инструмента стабильности, добавил он.

Министерство иностранных дел РФ сообщило пропагандистскому информагентству РИА Новости, что переговоры были отложены, но не назвали причину задержки.

Дата перенесенных переговоров пока неизвестна.

Отметим, что новый Договор СНВ ограничивает количество развернутого межконтинентального ядерного оружия, которое могут иметь как США, так и Россия. Согласно договору, Вашингтон и Москва проводят инспекции вооружений друг друга. Но из-за COVID-19 проверки были приостановлены с 2020 года.

В последний раз договор продлевали в начале 2021 года на пять лет. Согласно договору, Вашингтон и Москва проводят инспекции вооружений друг друга. Однако проверки были прекращены с 2020 года из-за пандемии, и осложнения возникли, когда США попытались возобновить проверки в начале этого года.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский считает, что у России остался единственный козырь в войне против Украины. Это применение ядерного оружия и удары по нашим ядерным объектам. По мнению Грабского, российский диктатор может надеяться, что если Россия пригрозит Украине применением ядерного оружия, это может заставить мир отказаться от помощи нашему государству.

Отметим, в одной из двух российских ракет X-55, которую 17 ноября сбили над Киевом, вместо боевой части был "прикручен" блок, являющийся имитатором ядерной боеголовки.

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