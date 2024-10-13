Россия отменила военные учения в Черном море: британская разведка озвучила причину

В учениях приняло участие более 400 кораблей.

Россия впервые за два года в сентябре организовала морские учения. Но Москва побоялась проводить учения в Черном море.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Отмечается, что российский флот провел масштабные учения с 10 по 16 сентября после двухлетней паузы.

По данным аналитиков британской разведки, учения "Океан-24" были попыткой РФ продемонстрировать потенциал и состоятельность, несмотря на войну.

В РФ утверждают, что в учениях приняло участие более 400 кораблей, 120 самолетов, 7000 транспортных средств и 90 тысяч солдат. Учения проводились в Баренцевом, Балтийском, Средиземном и Каспийском морях, а также в Тихом и Северном Ледовитом океанах.

В то время как разведка Британии пишет, что Россия сильно преувеличила эти цифры, поскольку сейчас только около 300 кораблей, готовых принять участие в учебе.

"В Черном море не было никакой активности "Океан-2024", вероятнее всего, из-за атак со стороны Украины в первых месяцах 2024 года", — говорится в своде.

Ранее эксперт объяснял, как одолеть российский флот в Черном море.

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