Россия отобрала у датской компании активов почти полмиллиарда долларов
Четыре компании группы на территории РФ перешли под контроль российской стороны.
Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила о потере контроля над своими активами в России.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении Rockwool отмечается, что предприятия в России будут исключены из консолидированной финансовой отчетности группы, а чистая стоимость бизнеса — списана.
В компании уточнили, что совокупная чистая стоимость этих активов на 31 декабря составила 469 миллионов долларов.
Rockwool также заявила о намерении отстаивать свои права в юридической плоскости ссылаясь на двусторонний инвестиционный договор между странами.
В то же время, в компании не скрывают пессимизма относительно возможности возвращения контроля над активами.
«У нас нет оптимизма по поводу отмены решения о передаче наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление», — заявили в Rockwool.
После того как Bloomberg сообщил о конфискации двух дочерних компаний, акции Rockwool во вторник потеряли около 8% стоимости.
