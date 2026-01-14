Россия отобрала у датской компании активов почти полмиллиарда долларов

Rockwool

Датская компания по производству строительных материалов Rockwool заявила о потере контроля над своими активами в России.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении Rockwool отмечается, что предприятия в России будут исключены из консолидированной финансовой отчетности группы, а чистая стоимость бизнеса — списана.

В компании уточнили, что совокупная чистая стоимость этих активов на 31 декабря составила 469 миллионов долларов.

Rockwool также заявила о намерении отстаивать свои права в юридической плоскости ссылаясь на двусторонний инвестиционный договор между странами.

В то же время, в компании не скрывают пессимизма относительно возможности возвращения контроля над активами.

«У нас нет оптимизма по поводу отмены решения о передаче наших российских дочерних компаний под принудительное внешнее управление», — заявили в Rockwool.

После того как Bloomberg сообщил о конфискации двух дочерних компаний, акции Rockwool во вторник потеряли около 8% стоимости.

