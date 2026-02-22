Россия отправила на войну в Украине свои арктические подразделения

Российский военный в Арктике / © Associated Press

Россия направила значительную часть военных подразделений из Арктики для участия в боевых действиях в Украине, где они понесли тяжелые потери.

Об этом сообщил Business Insider вице-адмирал Руне Андерсен, начальник Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии.

Высокопоставленный норвежский военный чиновник заявил, что Россия вывела большую часть своих войск со стратегически важного Кольского полуострова — большого участка территории вблизи Финляндии и центра ее военной и ядерной мощи в Арктике.

Эти военные подразделения, отметил вице-адмирал Андерсен, были отправлены в Украину, где многие российские военные погибли в боях.

«Россия увязла в Украине», — добавил он.

По словам норвежского вице-адмирала, сейчас нет «четкой и непосредственной военной угрозы» со стороны России на севере. Но он предупредил, что Москва имеет планы восстановить и расширить свои вооруженные силы после окончания боевых действий в Украине.

Эксперты RAND Corporation, американского аналитического центра по вопросам глобальной политики, заявили на этой неделе в отчете, что решение России развернуть ресурсы с Крайнего Севера в Украине в конечном итоге привело к «обесцениванию арктических наземных подразделений страны».

«Завершение боевых действий в Украине позволит России снова инвестировать в свое военное присутствие на Крайнем Севере», — заявили они.

Хотя российские арктические силы потерпели поражение в Украине, что сделало их менее подготовленными к действиям в регионе, военные планировщики НАТО все еще остро осознают, что существует потенциал для конфликта в будущем, и готовятся к такому сценарию.

В 2000-х годах Россия начала возвращаться на некоторые арктические базы советских времен, восстанавливая взлетно-посадочные полосы и вновь открывая объекты, которые были закрыты во время или после холодной войны, а в конце 2010-х годов Москва начала активное развертывание подводных лодок с Кольского полуострова, сказал Андерсен.

Россия также развернула системы противоракетной обороны, усилила воздушное и морское патрулирование, а также активизировала военные учения, сообщает Центр стратегических и международных исследований, американский аналитический центр, который отслеживает военную активность в Арктике.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте признал правильность позиции президента США Дональда Трампа, который претендует на Гренландию, о необходимости защиты арктического региона. Россия и Китай наращивают там активность, что заставляет Альянс действовать решительнее.