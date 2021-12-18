Россия отправила стратегические бомбардировщики на белорусско-польскую границу: видео

Минобороны Беларуси опубликовало в Сети видео с самолетами, способными нести ядерное оружие.

Военные самолеты России и Беларуси провели совместное патрулирование воздушной границы с Польшей, вблизи которой в этом году возник спровоцированный режимом Лукашенко миграционный кризис.

Об участии российских стратегических бомбардировщиков в этом полете сообщили в пресс-службе белорусского Минобороны.

В патрулировании участвовали стратегические бомбардировщики Ту-22М3 российских ВКС и функциональные истребители СУ-30СМ Белоруссии.

Также читайте Американское ядерное оружие может появиться на востоке Европы — генсек НАТО

Белорусское оборонное ведомство опубликовало в Telegram 40-секундный ролик с бомбардировщиком и двумя истребителями. Правда, ни дату полета, ни подробности патрулирования не указаны.

Напомним, в начале ноября стратегические бомбардировщики-ракетоносцы российских вооруженных сил уже привлекали для патрулирования воздушной границы Беларуси. По словам лидера белорусского режима Александра Лукашенко, эти самолеты способны нести ядерное оружие.

Читайте также: