ВМС США будут следить за передвижением российских судов в Карибском регионе.

Российская военно-морская группа, состоящая из трех кораблей и атомной подводной лодки, посетит порт Гаваны с 12 по 17 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИДа Кубы.

Во внешнеполитическом ведомстве кубы уверяют, что этот визит российских кораблей "соответствует историческим дружеским отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго отвечает международным нормам".

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"Ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона", — заявляет кубинское министерство иностранных дел, добавив, что "визиты военно-морских подразделений из других стран являются исторической практикой" между государствами, с которыми Куба поддерживает "отношения дружбы и сотрудничества".

Согласно пресс-релизу, в состав военно-морской группировки России входят фрегат "Адмирал Горшков", атомная подлодка "Казань", корабль поставки "Академик Пашин" и буксир "Николай Цикер".

Военный корабль "Адмирал Горшков" называют флагманом фрегатов последнего поколения ВМФ России. Именно он в январе 2023 провел учение по отработке пусков гиперзвуковых ракет "Циркон" в Атлантике с помощью компьютерного моделирования.

В опубликованном коммюнике МИД Кубы речь не идет о военных учениях. Минобороны РФ тоже публично не информировало о таких действиях в Карибском регионе.

Как реагируют в США

Неназванный американский чиновник ранее сообщил Reuters, что этим летом российские корабли будут проводить маневры в регионе Карибского моря и могут делать остановки в портах Кубы и Венесуэлы.

В Вашингтоне не считают угрожающим этот российский шаг, предполагающий присутствие относительно небольшого количества кораблей, но ВМС США будут следить за учениями, сказал анонимный чиновник.

Чиновник также добавил, что российский флот активизировался из-за поддержки, оказываемой США Украине.

"Россия хочет показать, что она все еще способна к определенному уровню проекции силы в глобальном масштабе", — сказал он.

Представители американского оборонного ведомства проинформировали соответствующих законодателей Конгресса об этой деятельности в прошлый четверг.

"В рамках регулярных военных учений России мы ожидаем, что российский флот будет проводить активные военно-морские и воздушные действия вблизи Соединенных Штатов этим летом. Кульминацией этих действий станут глобальные российские военно-морские учения осенью”, — сказал чиновник.

Сообщения о "визите" российских кораблей на Кубу поступили после того, как президент РФ Владимир Путин пригрозил, что Москва может вооружить третьи страны для нападения на западные цели в ответ на то, что правительства стран Запада позволят Киеву использовать свое оружие для ударов по целям на территории России

Напомним, 6 июня бывший президент России Дмитрий Медведев объявил "серьезное изменение внешней политики" после заявления Владимира Путина о возможной передаче российского оружия неназванным "третьим лицам" для ударов по США и их союзникам. Приспешник Путина обещает радоваться успешному применению российского оружия по объектам в США или в странах-союзниках, ожидая как можно больших жертв.

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