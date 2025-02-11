Россия отправляет своих бойцов в КНДР под видом лечения: в ISW назвали истинную причину

Россия отправляет своих опытных военных в Северную Корею для лечения. Это может позволить им работать с северокорейскими силами и распространять уроки войны в Украине во время выздоровления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Посол России в КНДР Александр Мацегора утверждал, что страна отправила "сотни" воевавших против Украины раненых военных в Северную Корею для реабилитации и медицинского обслуживания. По словам дипломата, КНДР отказалась от предложения России по финансовой компенсации за медицинское обслуживание, питание и другие расходы, связанные с пребыванием россиян в этой стране.

Сообщается, что военное командование РФ отправляло раненых военных обратно в штурмовые группы без лечения, демонстрируя всеобщее презрение к здоровью солдат в армии. Этот факт также подвергает сомнению официальные заявления России об отправке ее солдат за границу на лечение, в частности в Северную Корею.

"Прибытие в Северную Корею опытных российских солдат, особенно если среди них есть офицеры или унтер-офицеры, может позволить российским военным работать с северокорейскими силами и распространять уроки войны в Украине во время выздоровления", — считают аналитики.

Напомним, по оценкам экспертов, северокорейские военные, отступившие с поля боя в Курской области, вернутся на войну против Украины. Это возможно после перегруппировки, переподготовки или ротации новых войск.