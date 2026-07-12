"Россия отравила сенатора США?": соратница Трампа сделала громкое заявление о смерти Линдси Грэма

Американский сенатор Линдси Грэм / © Associated Press

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Американская правая активистка и соратница президента США Дональда Трампа Лора Лумер призвала расследовать внезапную смерть сенатора Линдси Грэма, высказав предположение, что причиной могла стать интрига, к которой причастны Россия или Иран.

Соответствующие заявления она обнародовала в серии постов на платформе X.

Активистка обратила внимание на то, что незадолго до смерти Линдси Грэм посетил Украину, где выступал за ужесточение санкций против России и заявлял о поддержке соответствующего законопроекта со стороны Белого дома.

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«Не отравила ли Россия только что Линдси Грэма? Это действительно требует расследования», — написала Лумер.

Она также напомнила, что, по её словам, российская делегация посетила похороны верховного лидера Ирана, во время которых якобы раздавались призывы к убийству самой Лумер, президента Дональда Трампа и сенатора Грэма.

«Линдси Грэм ещё вчера был в Украине… Теперь он внезапно скончался от якобы случайной болезни… Не убила ли Россия только что сенатора США?» — задала риторический вопрос активистка.

В другом посте Лумер утверждает, что идеолог «рашизма» Александр Дугин ранее призывал к убийству американского сенатора.

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В подтверждение своих слов она опубликовала пост Дугина в социальной сети, в котором он призывал к убийству Грема, а на российском телевидении неоднократно обсуждали его устранение.

Впоследствии активистка сообщила, что её призывы к расследованию активно цитируются иранскими СМИ, и подчеркнула необходимость проведения токсикологической экспертизы.

«Необходимо немедленно провести токсикологическую экспертизу. Угроза его жизни резко возросла в начале этой недели. Это не теория заговора. Нам нужно знать, был ли он помечен Ираном или Россией. Там достаточно доказательств, чтобы инициировать расследование», — написала Лумер.

В отдельном сообщении она также назвала «очень подозрительным» тот факт, что, по её словам, российские государственные СМИ публикуют материалы о праздновании смерти сенатора в Иране.

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Чем известна Лора Лумер

Лора Лумер — американская правая активистка, поддерживающая Дональда Трампа и не раз привлекавшая внимание своими громкими заявлениями.

В частности, ранее она утверждала, что теракты 11 сентября 2001 года были «внутренней операцией».

Из-за антимусульманских постов её аккаунт в Twitter был заблокирован, однако после приобретения социальной сети Илоном Маском доступ к нему был восстановлен.

В последнее время Лумер также выражала сомнения в искренности поддержки Дональда Трампа со стороны президента РФ Владимира Путина во время американской президентской кампании 2016 года. По её мнению, это могло быть частью «психологической операции», направленной на оказание влияния на американских консерваторов.

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Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после внезапной кратковременной болезни. Политик на протяжении десятилетий оказывал влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов, был одним из самых последовательных критиков Кремля и даже в сложные периоды отношений между Киевом и Вашингтоном продолжал выступать за военную помощь Украине и ужесточение санкций против России.

За несколько дней до смерти Грэм посетил Киев и пообщался с украинскими журналистами.

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