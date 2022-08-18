Россия отвергла предложение генсека ООН вывезти оружие с территории Запорожской АЭС

Позицию Москвы озвучил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на брифинге в четверг, 18 августа.

Об этом пишет российское пропагандистское издание "Интерфакс".

"Неприемлемые предложения по демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация может сделать её уязвимой для тех, кто захочет её посетить. Какими будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать каких-либо провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", – заявил Нечаев.

Он добавил, что Гутерреш должен объяснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать каких-либо других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории".

"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Необходимо срочно согласовать технически безопасный периметр демилитаризации для того, чтобы обеспечить безопасность в районе станции", — говорилось в заявлении Гутерреша.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также призвал предоставить доступ в Запорожскую АЭС для специалистов МАГАТЭ после очередного обстрела станции российскими захватчиками.

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