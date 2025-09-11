ТСН в социальных сетях

Мир
1285
1 мин

Россия ответила на закрытие границы: Захарова обвинила Польшу в эскалации

Захарова набросилась на Польшу из-за закрытия границы.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова / © Associated Press

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко раскритиковала решение Польши о закрытии всех пунктов пропуска на границе с Беларусью. Этот шаг Варшава предприняла в ответ на проведение российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

Об этом передает пресс-служба МИД РФ.

В комментарии Захарова назвала действия Польши «конфронтационными» и призванными «оправдать дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы».

Она также добавила, что закрытие границы нанесет урон самой Польше и ее партнерам, поскольку подрывает «базовые гуманитарные принципы».

Мария Захарова также призвала Варшаву «задуматься о последствиях таких деструктивных шагов» и «пересмотреть принятое решение» в кратчайшие сроки.

Напомним, Мария Захарова заявила, что Польша еще должна доказать атаку российских беспилотников. Она сказала, что якобы нет доказательств атаки российских беспилотников на Польшу на ночь 10 сентября. Так что это еще нужно доказать.

1285
