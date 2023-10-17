Россия отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний – что это значит

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом пишет Reuters.

Володин заявил, что Россия ратифицировала договор еще в 2000 году, а США не сделали этого из-за своего "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности". Он также подчеркнул, что таким образом страна-агрессор Россия пытается "защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет".

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Российский диктатор Владимир Путин 5 октября заявил о своей неготовности сказать, следует ли РФ возобновить ядерные испытания после призывов некоторых российских экспертов по безопасности и законодателей провести испытания ядерной бомбы для "предупреждения" Запада.

Несмотря на отмену ратификации, Россия останется подписантом Договора и будет продолжать сотрудничать с его организацией и глобальной системой мониторинга, извещающей мир о любых испытаниях.

"Российские официальные лица говорят, что отзыв ратификации не означает, что Россия собирается опробовать ядерную бомбу, и что это просто согласуется с позицией США, хотя эксперты по контролю над вооружениями озабочены тем, что Россия может медленно идти к возобновлению ядерных испытаний", — говорится в сообщении.

Постсоветская Россия никогда не проводила ядерные испытания. В последний раз Советский Союз проводил испытания в 1990 году, а в США – в 1992 году.

Как пишет Reuters, возобновление ядерных испытаний Россией, Соединенными Штатами или Китаем может свидетельствовать о начале новой гонки ядерных вооружений между крупными государствами. Война в Украине повысила напряженность между Москвой и Вашингтоном до самого высокого уровня со времен Кубинского ракетного кризиса 1962 именно тогда, когда Китай стремится укрепить свой ядерный арсенал, чтобы соответствовать своему статусу новой сверхдержавы.

Напомним, Владимир Зеленский предупредил, что к концу 2023 года вероятность ядерных угроз со стороны России возрастет.

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