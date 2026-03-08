Россия ожидает, что Украина вскоре станет легкой добычей – в МИД РФ прозвучало циничное заявление

Флаг России / © iStock

В России не скрывают своих надежд на то, что кризис на Ближнем Востоке критически ударит по обороноспособности Украины. Кремль открыто рассчитывает на существенное ухудшение военных возможностей украинской армии уже в ближайшем будущем из-за сокращения западной помощи.

Об этом сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мельник.

Россия активно продвигает нарратив о том, что Украина критически зависит от внешних поставок вооружения. По словам представителя МИД РФ, отсутствие регулярной поддержки станет роковым для Вооруженных сил Украины не в долгосрочной, а в очень близкой перспективе.

«Отсутствие такого рода поставок, безусловно, будет существенно влиять на Украину. Причем, это даже не среднесрочная перспектива, это ближайшее будущее», — заявил Мельник.

В то же время российский чиновник прибег к традиционным для Кремля манипуляциям, утверждая, что руководство Украины якобы «паникует», а западные союзники находятся в растерянном состоянии и «не понимают, что им делать».

Главной надеждой Москвы остается перераспределение военных ресурсов США. В Москве ожидают, что Вашингтон будет вынужден избрать новые приоритеты.

«Если Соединенные Штаты действительно перенаправят все свои потоки на собственные интересы либо на Ближний Восток, либо на защиту себя, то в ближайшее время Украина останется без серьезных поставок. И это отразится на их военных возможностях», — подытожил российский посол.

Как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину

Напомним, Зеленский ранее выражал обеспокоенность, что война вокруг Ирана может повлиять на поставку оружия Украине от западных союзников, в том числе систем противовоздушной обороны. Украина уже испытывала нехватку американских систем Patriot, ключевых для перехвата российских баллистических ракет.

Также еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что за четыре месяца зимнего сезона Украина использовала около 700 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, отражая российские атаки.

Однако посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заверила, что обострение ситуации на Ближнем Востоке пока не оказывает негативного влияния на военную помощь для Украины. Речь идет прежде всего о поставках американского оружия, осуществляемого на средства союзников и партнеров Североатлантического альянса.