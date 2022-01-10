Россия ожидает уступок от США на переговорах в Женеве по расширению НАТО

Россия ожидает уступок от США на переговорах в Женеве по расширению НАТО

Глава российской делегации заявил, что Москва не пойдет ни на какие компромиссы.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности", которые в понедельник, 10 января, продолжаются в Женеве, заявил о невозможности никаких компромиссов со стороны Кремля.

Об этом сообщает российское издание РБК со ссылкой на заявление главного российского переговорщика в эфире "Первого канала".

"Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, содержащей ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть", — сказал перед началом переговоров Сергей Рябков.

По его словам, к компромиссам должна готовиться американская сторона.

Как ранее сообщалось, переговоры проходят на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате.

Напомним, 9 января состоялся первый раунд переговоров по так называемым "гарантиям безопасности". Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс, а также предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

В среду, 12 января, состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

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