Россия перебрасывает морскую пехоту из Крыма в Курскую область: детали

Из Севастополя в Курск перебросили подразделения 810-й бригады морской пехоты ЧФ России. 6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи были отмечены военные грузовые "камазы" с тактическим знаком "Z в квадрате".

Об этом пишет "Крымский ветер".

"Наши наблюдатели из Севастополя сообщили, что выехали они с места дислокации 810-й бригады морской пехоты ЧФ России в бухте Казачьей. Стоит отметить схожесть тактического знака "Z в квадрате" со знаком "Z в ромбе", который был на автомобилях российской колонны, уничтоженной под Рыльском", – говорится в сообщении.

Кроме того, о боях в Судже с участием морпехов 810-й бригады сообщал Z-паблик "Два майора".

Техника армии РФ на Курщине

Напомним, россияне готовятся остановить работу Курской АЭС, если туда зайдут ВСУ. Это один из возможных вариантов.

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