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Россия перебросила на Курильские острова дивизион ракетных комплексов — Reuters

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Россия перебросила на Курильские острова дивизион ракетных комплексов — Reuters

Фото: Associated Press

Министр обороны РФ Шойгу заявил, что система "Бастион" укрепит оборону России вокруг цепи Курильских островов.

Россия разместила дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион" на Курильских островах для "укрепления обороны РФ".

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет Reuters.

Дивизион береговых ракетных комплексов РФ был перекинут на Парамушир – один из Курильских островов в северной части Тихого океана, аннексированного в Японии.

По словам Шойгу, этот шаг является частью более широкого укрепления российской обороны в ее крупных дальневосточных регионах.

"Для сдерживания России и Китая США значительно наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, укрепляют политические и военные связи со своими союзниками, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", – заявил Шойгу.

Япония, близкий союзник США, претендует на четыре южных Курильских острова, которые были захвачены советскими войсками в конце Второй мировой войны. Япония не претендует на Парамушир, один из северных Курильских островов.

Напомним, Россия отказалась от переговоров с Японией по поводу южных Курильских островов. Спор между Россией и Японией не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны.

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Дата публикации
Просмотры
1951
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