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Россия перебросила три истребителя с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" под Калининград: причина

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Россия перебросила три истребителя с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" под Калининград: причина

Фото: Википедия

Россия перебросила три самолета МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на аэродром "Чкаловск" Калининградской области.

В Министерстве обороны РФ заявляют, что это сделано "в рамках дополнительных мер стратегического сдерживания".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Отмечается, что МиГ-31 будут нести боевое дежурство круглосуточно.

Сверхзвуковые ракеты "Кинжал" — это российский авиационный ракетный комплекс, который может поражать стационарные объекты, а также корабли, авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Впервые Путин упоминал о таком типе ракет еще в 2018 году. "Кинжал" является не крылатой ракетой, а аэробалистической. Запускает ее модернизированный истребитель МиГ-31. Сверхзвуковые ракеты могут включать в себя ядерные боеголовки.

Напомним, вероятно, что российский диктатор Владимир Путин зимой хочет объявить о воспроизводстве Советского союза. Военный эксперт Олег Жданов считает, что такой вариант развития событий вполне возможен.

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