Россия перебросила в Беларусь еще два эшелона с войсками и техникой: видео маршрута

В РБ прибыла 91 единица военной техники и около 200 российских военных.

В Беларусь прибыли еще несколько новых эшелонов российской армии с личным составом и военной техникой.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Так, 8 и 9 января со станции Кантемировка в Воронежской области РФ были отправлены два эшелона. Первый из насчитывал 43 вагона: из них один – пассажирский (около 50 военных) и 42 вагона-платформы.

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Этот эшелон прибыл 11 января на железнодорожную станцию Слоним в Гродненской области Беларуси. Среди военной техники в составе эшелона прибыли два бензовоза "Урал", два БТРа, шесть грузовиков ("Урал" и "КамАЗ", некоторые – "КУНГи"), один прицеп (генератор), один автокран "КамАЗ", два бензовоза "МАЗ" и один "УАЗ Патриот". На некоторых машинах зафиксирован знак "Z".

12 января на станцию Слоним из Кантемировки прибыл еще один российский эшелон в составе 52 вагонов : три пассажирских (150 человек) и 49 вагонов-платформ.

"С учетом новой информации, можно говорить об изменении численности группировки ВС РФ в РБ: Прибыло в РБ: техника – не менее 91 единицы (уточняется); личный состав – около 200 человек", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее "Беларускі Гаюн" сообщил, что около 400 мобилизованных россиян, обученных в Беларуси, перебрасывают на войну в направлении Луганска.

Заметим, по данным командования ВСУ, сейчас Беларусь не представляет непосредственной угрозы для Украины, однако защитники государства постепенно увеличивают свои оборонные способности на границе.

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