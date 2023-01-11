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Россия перебросила в Беларусь эшелон из 40 вагонов с оружием, техникой и войсками (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россия перебросила в Беларусь эшелон из 40 вагонов с оружием, техникой и войсками (видео)

Скриншот с видео

В частности, на территорию РБ прибыли еще 750 российских военных.

В Беларусь из России прибыл еще один эшелон с военной техникой, боеприпасами и личным составом российских вооруженных сил.

Об этом мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила 11 января.

Там уточнили, что 9 января в 14.30 на железнодорожную станцию Чепино в белорусском Витебске прибыл очередной эшелон вооруженных сил России. Он 3 января был отправлен с железнодорожной станции Московка в российском Омске.

В составе эшелона зафиксировано 40 вагонов, среди которых:

  • 15 пассажирских (около 750 человек),
  • 10 грузовых (со снаряжением и боеприпасами),
  • 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Напомним, Россия также опрокидывает в Беларусь дополнительные вертолеты и самолеты для проведения совместных летно-тактических учений. По оценкам британской разведки, такое размещение, вероятнее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к дополнительным наступательным операциям против Украины.

Добавим, что Минобороны Беларуси 11 января заявило о совместном с Россией наращивании сил противовоздушной обороны.

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Дата публикации
Просмотры
2395
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