Россия перебросила в Курщину тысячи военных из Украины: детали от аналитиков

Российское военное командование перебросило в Курскую область группировку от 5 тысяч военных с линии фронта в Украине для отражения вторжения ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Аналитики предположили, скорее всего, следующие этапы боевых действий на территории РФ потребуют увеличения российской живой силы и материальных средств в этом районе.

The Wall Street Journal 17 августа со ссылкой на источник сообщил, что российские войска передислоцировали "несколько" неполных бригад общей численностью 5000 человек из Украины в Курскую область посреди недели — с 6 по 13 августа.

Также собеседник издания отметил, что оккупационные войска передислоцировали неполную численность бригады из Донецкой области.

По состоянию на 15 августа подразделения российской 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа) также прибыли в Курщину. Аналитики недавно наблюдали элементы бригады, которые в последние месяцы воюют вблизи Часов Яра Донецкой области.

"Отчет WSJ о 5000 российских военнослужащих частично совпадает с сообщением о том, что по состоянию на 11 августа российские силы передислоцировали к линии фронта в Курской области до 11 батальонов", – отметили аналитики.

Напомним, впервые о наступлении сил обороны в Курской области РФ стало известно 6 августа.

До 12 августа Украина официально проведение операции в регионе не подтверждала, пока главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не заявил, что Украина контролирует почти 1000 км² Курской области России.

Точное количество захваченных в плен россиян неизвестно, однако украинские чиновники (в частности, Сырский) заявляли, что в отдельные дни операции в плен сдавались сотни российских военных.



Украина сформировала буферную зону на территории Курской области. Украина планирует открыть там гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских, допустить представителей ООН и Красного Креста и наладить поставки продовольствия и медикаментов.

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