Флаги Ирана и РФ

По данным двух источников, знакомых с разведкой, чиновники Ирана и РФ начали тайные переговоры по поставкам дронов сразу через несколько дней после ударов Израиля и США по Тегерану.

Обработка заявок стартовала в начале марта и, как ожидалось, должна была завершиться к концу месяца, информирует Financial Times.

Один из западных представителей силовых ведомств отметил, что пока не удалось установить точный класс беспилотников, которые Россия согласилась отправить в Иран.

В то же время он добавил, что Москва может поставить модели типа Герань-2, созданные на основе иранского Shahed-136.

Источники также подчеркивают, что Москва поддерживает тесные связи с Тегераном, оказывая важнейшую поддержку союзнику, в частности, спутниковые снимки, данные для целеуказания и разведывательную информацию.

FT отмечает, что поставки вооружения, в частности беспилотников, могут стать первым свидетельством того, что Москва готова оказывать Ирану «смертоносную поддержку с начала войны».

Высокопоставленный западный чиновник отметил, что вмешательство Москвы направлено не только на укрепление боеспособности Ирана, но и на обеспечение более широкой политической стабильности режима в Тегеране.

