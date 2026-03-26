Россия передает Ирану оружие для войны против США — Financial Times
Разведке пока не удалось установить точный класс беспилотников, которые Россия согласилась отправить в Иран.
По данным двух источников, знакомых с разведкой, чиновники Ирана и РФ начали тайные переговоры по поставкам дронов сразу через несколько дней после ударов Израиля и США по Тегерану.
Обработка заявок стартовала в начале марта и, как ожидалось, должна была завершиться к концу месяца, информирует Financial Times.
Один из западных представителей силовых ведомств отметил, что пока не удалось установить точный класс беспилотников, которые Россия согласилась отправить в Иран.
В то же время он добавил, что Москва может поставить модели типа Герань-2, созданные на основе иранского Shahed-136.
Источники также подчеркивают, что Москва поддерживает тесные связи с Тегераном, оказывая важнейшую поддержку союзнику, в частности, спутниковые снимки, данные для целеуказания и разведывательную информацию.
FT отмечает, что поставки вооружения, в частности беспилотников, могут стать первым свидетельством того, что Москва готова оказывать Ирану «смертоносную поддержку с начала войны».
Высокопоставленный западный чиновник отметил, что вмешательство Москвы направлено не только на укрепление боеспособности Ирана, но и на обеспечение более широкой политической стабильности режима в Тегеране.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наземную операцию на территории Ирана.
Мы ранее информировали, что Иран в последние недели существенно усилил оборону стратегически важного острова Харг, готовясь к возможному военному сценарию со стороны США.