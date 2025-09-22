Россия передала КНДР технологии, ставящие мир под ядерную угрозу

Ким и Путин / © Associated Press

На прошлой неделе стало известно, что Россия передала Северной Корее технологии реакторов для атомных подлодок. Этот шаг стал обменом: Пхеньян поддерживает Москву на поле боя в Украине, отправляя войска и боеприпасы, а получает реакторы, снятые с вооружения российских подлодок.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По оценкам украинской стороны, с октября 2024 в Украину было направлено более 12 тысяч военнослужащих из Северной Кореи, а планируется дополнительно еще 30 тысяч. В результате боев уже насчитывается около 4 тысяч раненых.

Переданные реакторы компактны и достаточны для обеспечения энергоснабжения подводной лодки водоизмещением до 7 тысяч тонн — потенциально это позволяет устанавливать на нее крылатые или баллистические ракеты, включая ядерные боеголовки. Эта модернизация радикально повышает стратегический потенциал Северной Кореи и создает новую глобальную угрозу.

Тем не менее, сложность реализации проекта остается высокой. Северокорейские верфи ограничены санкциями, а специалисты не всегда имеют достаточную квалификацию, поэтому создание полноценной атомной лодки может занять годы.

Международное право запрещает передачу таких технологий: Россия как ядерное государство не может передавать технологии ядерного оружия, а Северная Корея с 2003 года фактически вышла из ДНЯО. Резолюции Совета Безопасности ООН прямо запрещают такую помощь.

Реакция международного сообщества пока сдержана: Южная Корея называет это эскалацией, Украина призывает усилить контроль над поставкой оружия, Китай воздерживается от комментариев, а США и союзники внимательно следят за развитием ситуации в регионе.

Эксперты предупреждают: даже если создание атомной подлодки Северной Кореи удастся лишь частично, это уже радикально изменит баланс сил и увеличит риски ядерной угрозы в мировом масштабе.