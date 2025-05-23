Россия передаст Украине проект мирного договора: Лавров назвал время

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров / © Associated Press

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Россия готова передать Украине проект документа о мирном урегулировании, как только завершится обмен пленными.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитируют российские пропагандисты ТАСС.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ «активно работает» над проектом документа, в котором будет содержаться изложение условий для достижения устойчивой договоренности относительно мирного урегулирования войны в Украине.

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При этом представитель государства-агрессора цинично обвинил Украину в «провокациях», которыми он назвал удары дронами по военным и стратегическим для оборонного комплекса объектам на территории РФ, и пригрозил «адекватным ответом».

Как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский, в пятницу, 23 мая, Украина и Россия начали крупнейший обмен пленными в формате 1000 на 1000, о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле. Обмен будет продолжаться в субботу и воскресенье.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сроков подготовки меморандума о мире и прекращении огня «нет и быть не может». Он отметил, что России и Украине предстоят «сложные контакты по выработке единого текста».