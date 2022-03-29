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Россия переходит на систему тотального контроля над населением, как в Китае – военный эксперт

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Россия переходит на систему тотального контроля над населением, как в Китае – военный эксперт

Getty Images

Россияне полностью выпадут из мирового Интернета.

Россия переходит на систему 5G на китайской платформе, что означает установление тотального контроля за населением.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

Он объяснил, что в Китае искусственный интеллект фиксирует перемещение частных лиц, транспорта и всего остального, и в дальнейшем эту информацию обрабатывают.

"Так Россия переходит на систему тотального контроля над населением, как это есть в Китае", – сказал эксперт.

По его мнению, замысел России может удаться ей только в крупных городах из-за нехватки денег. В этом случае россияне полностью выпадут из мирового Интернета.

"Я думаю, что они (в России – ред.) сделают некий гибрид системы, который вряд ли будет работать", – добавил Жданов.

Напомним, финскую телекоммуникационную компанию Nokia обвинили в обеспечении кибершпионажа для России в обмен на содействие ведению бизнеса.

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