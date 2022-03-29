Россия переходит на систему тотального контроля над населением, как в Китае – военный эксперт

Россия переходит на систему тотального контроля над населением, как в Китае – военный эксперт

Россияне полностью выпадут из мирового Интернета.

Россия переходит на систему 5G на китайской платформе, что означает установление тотального контроля за населением.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

Он объяснил, что в Китае искусственный интеллект фиксирует перемещение частных лиц, транспорта и всего остального, и в дальнейшем эту информацию обрабатывают.

"Так Россия переходит на систему тотального контроля над населением, как это есть в Китае", – сказал эксперт.

По его мнению, замысел России может удаться ей только в крупных городах из-за нехватки денег. В этом случае россияне полностью выпадут из мирового Интернета.

"Я думаю, что они (в России – ред.) сделают некий гибрид системы, который вряд ли будет работать", – добавил Жданов.

Напомним, финскую телекоммуникационную компанию Nokia обвинили в обеспечении кибершпионажа для России в обмен на содействие ведению бизнеса.

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