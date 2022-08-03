Россия перекидывает небольшие группы военных на Приднестровье — Климкин

Россия уже отправляет группы войск на Приднестровье.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин во время интервью в рамках проекта "Разговоры о важном" на ТСН.ua.

"Уже упрекают маленькими группами, по 10-20 человек. Российские войска там охраняют крупнейшие склады оружия. Это Колбасная (в селе действует пункт пропуска на границе с Украиной Колбасная-Домница — ред.). Там хранится оружие еще со времен Первой мировой: винтовки Мосина, которыми, кстати, были вооружены так называемые приднестровцы. Но сейчас там ничего нет. Они очень боятся. Они уезжают. В Тирасполе на улицах нет людей", — отметил Климкин.

Он также добавил, что экономика в Приднестровье была за счет черных и серых трафиков.

"Даже в 2005-2006 годах оформление таможенных документов вызвало обострение. И это в конце концов нужно было еще тогда зачистить. Зачистка "русского мира" состоится. Если путем переговоров, то это будет хорошо, потому что там есть бизнес, который нам симпатизирует", — сказал он. Климкин.

Однако, по его мнению, ФСБ не согласится ни на какие переговоры.

"Оно там и деньги зарабатывает, и сидит очень комфортно. Поэтому зачистка "русского мира" – главная наша задача", – подытожил Климкин.

Напомним, в Приднестровье заявили о планах войти в состав России. Так называемый министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев 22 июля заявил, что такие планы отражены в итогах референдума 17 сентября 2006 г., где четко обозначено: независимость ПМР с последующим свободным присоединением к РФ.

В ответ Молдова призвала Кремль вывести российский контингент так называемого Приднестровья. В молдавском Бюро реинтеграции отметили, что международные партнеры и конституционные власти являются сторонниками мирного урегулирования конфликта с уважением территориальной целостности Молдовы. То есть основная цель – реинтеграция оккупированного региона в состав единой страны. А в России заявили, что желание непризнанного Приднестровья войти в состав РФ следует рассматривать серьезно.

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