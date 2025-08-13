Россия перекидывает войска в Беларусь: чем это грозит Украине

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко / © Госпогранслужба Украины

По состоянию на 13 августа на территории Беларуси, вблизи украинской границы, нет сформированных или формируемых ударных группировок войск. Однако украинская разведка и Силы обороны постоянно отслеживают и анализируют численность перебрасываемых в Беларусь подразделений РФ, поскольку от этого зависит уровень потенциальной угрозы для нашего государства.

Об этом во время брифинга в «Укринформе» сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, первые подразделения и техника России начали прибывать в Беларусь еще на прошлой неделе. Они будут задействованы в совместных учениях Запад-2025, активная фаза которых запланирована на 12-16 сентября. До этого пройдут командно-штабные маневры, тренировки подразделений связи и логистики.

«Самое важное сейчас — это мониторинг сил, которые Россия сможет сконцентрировать в Беларуси. Этим занимаются разведка, Министерство обороны и пограничники, чтобы своевременно оценить риски для Украины», — подчеркнул Демченко.

Он добавил, что в случае существенного наращивания российских войск информация будет оперативно передана органам военного управления для принятия решений по обороне северной границы.

В то же время Демченко не исключил, что Россия и Белоруссия могут прибегать к информационному давлению.

«Цель таких действий может заключаться в том, чтобы заставить Украину перебросить дополнительные подразделения на север, ослабив другие важные направления как на границе с Россией, так и на линии фронта. Нельзя также исключать возможность провокаций в период проведения этих учений», — предостерег он.

Напомним, расходы РФ на войну составляют 42% ее бюджета. Поэтому Кремль ставит своей целью завершить войну в Украине к 2026 году.

Об этом сказал Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он также заявил, что Беларусь пытается сохранить отношения со странами Запада и избегает непосредственного участия в войне против Украины.

Ранее говорилось, что в Москве заявили, что президент РФ Путин «уменьшил аппетиты» в отношении Украины, лишь бы достичь соглашения с Трампом.