Кремль / © Associated Press

Реклама

Российская Федерация из-за обстрелов украинских дальнобойных дронов перенесла часть своего военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северной Кореи.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире «Мы Украина».

По его словам, государство-агрессор таким образом не только выводит из-под украинских ударов часть предприятий, которые выпускают снаряды и ракеты, но и пытается улучшить качество боеприпасов.

Реклама

Иван Тимочко отметил, что первые поставки оружия от КНДР были некачественными и не соответствовали российским технико-тактическим характеристикам.

«Россия на фоне поставок большого количества снарядов [из КНДР] перенесла часть военно-промышленного комплекса со своей территории на территорию Северной Кореи по ряду мотивов. Прежде всего, первые поставки северокорейских ракет и снарядов были достаточно низкого качества. И они не соответствовали тактико-техническим характеристикам имеющейся номенклатуры вооружения в России. Они не соответствовали таблицам стрельб, не соответствовали, собственно, системам наведения», — пояснил он.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын подтвердил безоговорочную поддержку действий России в войне с Украиной во время визита Лаврова в КНДР.