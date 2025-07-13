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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Россия переносит производство оружия на территорию другой страны — эксперт

Предприятия российского ВПК государство-агрессор хочет вывести из-под украинских ударов.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кремль

Кремль / © Associated Press

Российская Федерация из-за обстрелов украинских дальнобойных дронов перенесла часть своего военно-промышленного комплекса (ВПК) на территорию Северной Кореи.

Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире «Мы Украина».

По его словам, государство-агрессор таким образом не только выводит из-под украинских ударов часть предприятий, которые выпускают снаряды и ракеты, но и пытается улучшить качество боеприпасов.

Иван Тимочко отметил, что первые поставки оружия от КНДР были некачественными и не соответствовали российским технико-тактическим характеристикам.

«Россия на фоне поставок большого количества снарядов [из КНДР] перенесла часть военно-промышленного комплекса со своей территории на территорию Северной Кореи по ряду мотивов. Прежде всего, первые поставки северокорейских ракет и снарядов были достаточно низкого качества. И они не соответствовали тактико-техническим характеристикам имеющейся номенклатуры вооружения в России. Они не соответствовали таблицам стрельб, не соответствовали, собственно, системам наведения», — пояснил он.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын подтвердил безоговорочную поддержку действий России в войне с Украиной во время визита Лаврова в КНДР.

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