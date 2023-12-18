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Россия перестала привозить мигрантов на границу с Финляндией после закрытия КПП

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Россия перестала привозить мигрантов на границу с Финляндией после закрытия КПП

Граница Финляндии и РФ / Фото: Associated Press

Мигранты, ранее прибывшие к границе с Финляндией, разъехались.

После решения правительства Финляндии повторно перекрыть пункты пропуска с Россией, тупые прекратили прибывать искатели убежища.

Об этом информирует издание Yle.

Финские пограничники рассказали журналистам, что в течение 17 декабря на восточную границу Финляндии не прибыло ни одного соискателя убежища после того, как были закрыты пункты пропуска с Россией.

Вместе с тем сообщается, что один человек перелез через забор и попал на территорию Финляндии возле КПП Ваалимаа. После этого было принято решение усилить забор и видеонаблюдение.

Также в пограничной службе сообщили, что к моменту закрытия КПП в Ваалимаа направлялась группа из 100-200 человек, но позже развернулась и пошла назад. Еще одна группа людей осталась на ночь у забора и грелась у костра, однако на следующий день все разъехались.

Напомним, ранее сообщалось, что российский диктатор Путин обвинил НАТО в том, что они якобы "затянули" Финляндию в Альянс.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Финляндии обнаружили скрытый экспорт 3,5 тысяч беспилотников в Россию.

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Дата публикации
Просмотры
116
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