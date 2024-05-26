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Россия перевела два корабля Черноморского флота на Каспий: что это значит – объяснение эксперта

Россия перевела два корабля Черноморского флота на Каспий: что это значит – объяснение эксперта

Черноморский флот РФ/Фото из открытых источников

Черное море уже давно является опасным для ЧФ РФ.

Россия эвакуировала недостроенные корабли ЧФ "Туча" и "Амур" у воды Каспийского моря, чтобы оградить их от украинских атак.

Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Будем надеяться, что это не только для строительства судостроительного завода в Зеленодольске, но и с перспективой спастись от гнева разъяренного Магуры или неизбежных "атаков". Черное море уже давно является опасным для российской черноморской флотилии. Зачем загрязнять его дно металлоломом, когда можно просто убежать? И это, для российских моряков, кроме синхронного ныряния на дно, еще и всегда сработало прекрасно", - написал эксперт.

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