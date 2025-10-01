Россия переживает самый глубокий топливный кризис в истории: сколько НПЗ остановили атаки дронов

Атаки на НПЗ и топливный кризис в России / © ТСН

Реклама

Украинские дроны с начала августа поразили более 20 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России, что привело к самому глубокому топливному кризису в истории страны.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на РБК и агентство «Сиала».

По состоянию на 28 сентября в простое оказались 38% мощностей первичной переработки нефти — это около 338 тыс. т в сутки. Производственные возможности по выпуску бензина и дизеля снизились на 6% в августе и еще на 18% в сентябре.

Реклама

Такой масштаб остановок стал рекордным: он превысил предыдущие максимумы августа 2024 года (23%), мая 2022-го (196 тыс. т) и мая 2020-го (164 тыс. т).

По подсчетам «Сиалы», около 70% остановок вызваны именно ударами беспилотников. К концу сентября они вывели из строя примерно четверть всей нефтепереработки России.

В сентябре дроновые атаки остановили работу еще четырех крупных российских заводов:

«Кинеф» в Ленинградской области (второй по мощности в РФ, остановлен 14 сентября);

Рязанский НПЗ «Роснефти» (топ 5 в стране, остановлен 5 сентября);

Новокуйбышевский НПЗ (остановка с 20 сентября);

Астраханский ГПЗ «Газпрома» (остановка с 22 сентября).

Как следствие, в сентябре производство бензина в России упало на 1 млн т, а дефицит топлива на внутреннем рынке достиг 20% от уровня потребления, писал «Коммерсант».

Реклама

Экономист Владислав Иноземцев подчеркивает: российские компании практически бессильны перед кризисом. Ремонт поврежденных заводов может затянуться на месяцы, ведь санкции заблокировали доступ к западному оборудованию, которое использовалось для модернизации НПЗ в течение 2010 годов. Быстро заменить его китайскими аналогами невозможно.

Напомним, Россия была вынуждена продлить запрет на экспорт бензина до 2026 года и ввести ограничения на дизельное топливо для непроизводственных стран. Это экстренное решение является прямым следствием успешной военной стратегии Украины. Еuronews со ссылкой на оценки экспертов сообщило, что атаки вывели из строя не менее 17% всех российских нефтеперерабатывающих мощностей. Цены на топливо в РФ достигли исторических максимумов, а дефицит распространился на ключевые регионы страны (включая Москву и Санкт-Петербург).