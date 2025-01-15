Россия планировала воздушный террор против авиалиний по всему миру – Туск

Дональд Туск заявил, что в других странах были "некоторые акты саботажа РФ или подготовка к диверсии".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия готовила саботаж в воздушном пространстве его страны и против авиалиний по всему миру.

Об этом польский премьер сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве.

Туск сказал, что были зафиксированы акты саботажа, являющиеся версией войны, объявленной Россией не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Политик подчеркнул, что такие действия Москвы требуют совместных действий.

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"Польша играет ключевую роль против саботажей и диверсий, которые имеют место не только на польской территории. Некоторые акты саботажа РФ или подготовка к диверсии были в странах. Информацию могу только подтвердить. Россия планировала воздушный террор и не только против Польши, а также против авиалиний во всем мире", – рассказал премьер-министр.

Напомним, в начале января в Дании были зафиксированы пролеты 20 неизвестных беспилотников над портом Кеге.

Кроме того, в декабре 2024 года в Германии был замечен ряд БпЛА над стратегическими объектами, в том числе над военной базой "Рамштайн" и над предприятиями Rheinmetall и BASF.

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