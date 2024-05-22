Россия планирует аннексировать водные территории в двух странах НАТО – СМИ

Кремль "положил глаз" на акваторию Финляндии и Литвы.

Россия планирует в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море и объявить часть акватории своими внутренними морскими водами.

Об этом пишет российское издание Moscow Times со ссылкой на проект постановления правительства страны-агрессоры.

Согласно документу, подготовившемуся Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

Для этого россияне хотят изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также близлежащую зону у побережья и островов.

На границе с Финляндией правительство РФ намерено "исправить" координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва.

На границе с Литвой россияне "положили глаз" на зону Куршской косы, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.

Таким образом в РФ хотят "признать недействительным" постановление 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике.

Министерства иностранных дел Финляндии и Литвы пока не комментировали такую российскую идею.

Ранее дипломат рассказал, какова будет реакция Запада, если РФ перейдет красную линию с ядерным оружием.

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