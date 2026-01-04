Россия планирует набрать в армию более 400 тысяч человек: кто будет воевать против Украины

Россия будет набирать новобранцев в армию в тюрьмах / © Associated Press

По данным украинской разведки, в прошлом году в Кремле планировали набрать в оккупационную армию 400 тысяч человек, и этот план россияне фактически выполнили. В этом году пополнение может быть еще большим.

Такое мнение высказал обозреватель портала «Милитарный» Вадим Кушников в комментарии телеканалу «Киев24»

«Это может быть и 430, и 450 тысяч человек», — считает эксперт.

При этом, по словам, Кушникова, в Кремле не рискнут объявлять новую мобилизацию, а попытаются вербовать новобранцев другими способами.

«Они двигаются очень комплексно в этом вопросе. Это и денежная мотивация, то есть привлечение контрактников. Также мы видим, что практика привлечения заключенных тоже расширилась. Сейчас мы можем констатировать, что речь идет не только о заключенных, но и тех, кто находится под следствием. И это реальный шанс для них выйти на свободу, подписав контракт с Министерством обороны РФ», — отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, в российскую армию будут продолжать активно привлекать наемников из других регионов мира.

«В первую очередь речь идет о странах Африки, а также региона Юго-Восточной Азии», — отметил Вадим Кушников.

Напомним, десятки граждан Южной Африки без военного опыта оказались на передовой войны России против Украины после того, как их заманили обещаниями обучения и работы охранниками, а впоследствии заставили подписать контракты с российской армией.