Россия планирует новую операцию в Молдове: о чем предупредила разведка

Молдова / © Associated Press

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РФ уже начала подготовку к предстоящей избирательной кампании в Республике Молдова, усилив попытки манипулирования общественным мнением и распространение фейков.

Об этом в интервью изданию ZdG сообщил директор Службы разведки и безопасности (СИС) Молдовы Александр Мустяце, передает Deschide.md.

По его словам, главная цель действий Кремля — взорвать веру молдавских граждан в собственные государственные институции и демократическую систему. Руководитель спецслужбы подчеркнул, что хотя страна сейчас готова к подобным вызовам лучше, чем раньше, угрозы постоянно трансформируются.

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«Мы гораздо лучше подготовлены к последующим попыткам вмешательства со стороны Российской Федерации. В то же время мы не должны расслабляться, потому что они не расслабляются. У них очень большие команды специалистов, очень хорошо оплачиваемые, которые ежедневно целятся в нас», — отметил Александр Мустяце.

Глава СИС отметил, что в этом году пропагандистская деятельность агрессора существенно выросла, а ее методы изменились. В частности, если раньше основной площадкой для распространения дезинформации был Telegram, теперь главным инструментом стал TikTok. Кроме того, фиксируется восстановление манипуляций в Facebook и создание сайтов-однодневок для трансляции фейков.

«Существуют кампании по дискредитации военного сектора, сектора безопасности, сектора общественного порядка и сектора юстиции. Цель состоит в том, чтобы снизить доверие к тому, чтобы в следующем избирательном цикле граждане задавали вопрос о том, эффективно ли работают институции», — пояснил директор СИС.

Частью масштабной стратегии Москвы также телефонные и онлайн-мошенничества. Российские спецслужбы собирают персональные данные граждан Молдовы для дальнейшего мошенничества или попыток вербовки.

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«Понятно, что где-то в Москве дали задачу: ударить по карману, ударить по авторитету», — отметил руководитель СИС.

Он добавил, что значительная часть таких афер координируется из иностранных колл-центров. Злоумышленники используют логотипы официальных ведомств и выдают себя представителей Нацбанка или Службы разведки и безопасности, чтобы выманить деньги или информацию.

Параллельно Россия пытается удержать влияние в стране из-за проникновения в политические круги.

«Инструментарий, который имеет Российская Федерация, — это контроль над политическими элитами», — заявил Мустяце.

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Он уточнил, что Кремль продвигает и тайно финансирует своих людей. Конкретных имен действующих политиков, работающих в Россию, руководитель спецслужбы не назвал из-за тайны следствия. В то же время, он подтвердил, что Москва постоянно ищет таких агентов.

Несмотря на сложность документирования дел о госизмене, Мустяце сообщил о недавних «впечатляющих результатах» расследований, часть материалов которых уже передана в прокуратуру.

Напомним, премьер-министр Молдовы Александр Мунтян объявил о внезапной отставке 3 июля. Он заявил, что больше не может исполнять обязанности в соответствии с собственными принципами.

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