Россия планирует отправить военным оленьи шкуры "для маскировки на передовой": фото

Местные оленеводы предложили отправить кожи на фронт для укрытия техники и сохранения тепла.

В России Магаданский губернатор Сергей Носов решил отправить российским военным оленьи шкуры "для маскировки на передовой" от тепловизоров.

Об этом Носов написал в Telegram.

По словам главы российского региона Сергея Носова, с такой идеей выступили местные оленеводы и активисты общероссийского народного фронта (ЗНФ).

Губернатор заявил, что поддержит инициативу.

Оленьи шкуры / Фото: Сергей Носов Live

"Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытие. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выработку кож и передачу нашим бойцам", – пишет Носов.

Напомним, в Воронежской области РФ учителя семи школ провели акцию "Шлем Отечества", во время которой сделали и надели шапочки из фольги для "защиты от влияния спутников НАТО". Видео этого флешмоба опубликовали российские Telegram-каналы. Как оказалось, распоряжение о проведении этой акции от имени путинской партии "Единая Россия" разослал белорусский пранкер Владислав Бохан.

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