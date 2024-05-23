Россия планирует разместить ядерную бомбу на орбите: эксперты объяснили, к чему это приведет

Россия хочет разместить ядерную бомбу на орбите. Разработка Кремлем противоспутникового оружия с ядерной боеголовкой и блокирование резолюции ООН по контролю над космическими вооружениями могут спровоцировать мировую войну.

Об этом говорят эксперты и аналитики, опрошенные Forbes.

Подрыв российской ядерной боеголовки в космосе в первую очередь будет представлять угрозу для космонавтов на международной космической станции, отмечает главный директор отдела космической безопасности и стабильности в вашингтонской организации "Безопасный мир" Виктория Самсон.

Однако смерть нескольких астронавтов, вероятно, будет малейшей из проблем человечества, если россияне взорвут бомбу в космосе. Бывший ядерный исследователь Агентства по уменьшению угрозы (США) подполковник Роберт Винсент говорит, что подрыв термоядерной бомбы на низкой околоземной орбите мог бы мгновенно уничтожить огромное количество спутников.

По словам исследователя, испытание, проведенное Пентагоном еще в 1962 году, показало, что даже один ядерный взрыв на большой высоте способен эффективно уничтожать спутники не только поблизости, но даже на другой стороне Земли.

Винсент отмечает, что страны, чьи спутники подвергаются ядерной атаке, столкнутся с тяжелой дилеммой в формулировке ответа, которая не привела бы к эскалации и дальнейшему использованию атомного оружия.

Астрофизик Джоэл Примак, почетный профессор физики Калифорнийского университета, отметил, что уничтожение даже одной тысячи спутников (на орбите их в разы больше) образовало бы смертоносное поле обломков, вращающееся вокруг планеты в течение нескольких последующих поколений.

Докторант Института глобальных конфликтов и сотрудничества в Калифорнийском университете Спенсер Уоррен, изучающий Россию, считает, что США и другие страны НАТО могут нанести превентивный удар, не дожидаясь, пока РФ лишит их своих военных спутников. По его словам, США могут попытаться уничтожить российскую ядерную бомбу на орбите неядерным противоспутниковым оружием.

Если Россия подорвет ядерную ракету в космосе для уничтожения спутников, или США уничтожат российскую ракету превентивным ударом, это даст "все предпосылки для большого мирового конфликта", убежден профессор Джек Берд, один из ведущих мировых экспертов по договорам ООН, регулирующих безопасность в космосе .

"Учитывая, что так много критически важных военных средств сейчас расположено на орбите, можно привести весомый аргумент, что последующая мировая война между сверхдержавами начнется в космосе, особенно в том смысле, что первый выстрел, вероятно, будет произведен именно там", – предполагает профессор Берд.