Россия планирует увеличить армию еще на несколько тысяч бойцов: детали от СМИ

Минобороны РФ разослало по регионам распоряжение по количеству людей, с которыми должны быть подписаны контракты.

Россия начнет новый набор контрактников в армию с 1 апреля и планирует набрать в войско 400 тыс. человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, для нового набора контрактников Минобороны РФ разослало по регионам распоряжение, где указано количество людей, с которыми должны быть подписаны документы.

Издание отмечает, что несколько региональных медиа опубликовали общую цифру контрактников, которыми необходимо пополнить войска, согласно плану Минобороны РФ. Так, речь идет о 400 тыс. бойцов контрактной службы.

Основная часть работы по набору на военную службу будет возложена на работников военкоматов. Но в конце концов, за выполнение плана будут отвечать губернаторы.

Известно, что согласно планам российского Минобороны, в Челябинской и Свердловской областях на службу должно поступить по 10 тыс. человек, в Пермском крае – 9 тыс. человек.

По данным издания "Верстка", российские военкоматы пытаются компенсировать потери армии в дефицитных военных специальностях. Сейчас это водители бронемашин и артиллеристы. В то же время власти РФ на официальном уровне отвергают проведение второй волны мобилизации в стране.

Напомним, ранее стало известно, что в Воронежской и Липецкой областях России военкоматы начали рассылать повестки для якобы "уточнения персональных данных". В регионах уверяют, что о мобилизации речь не идет.

Заметим, что в Госдуму России внесли законопроект о повышении призывного возраста. Так, постепенно до 2024 года верхнюю планку планируют поднять до 30 лет. Сегодня же в РФ на срочную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 27 лет.

По оценкам американских аналитиков Института изучения войны, повышение максимального призывного возраста в РФ, вероятно, "имеет цель расширить возрастной диапазон призыва, чтобы удовлетворить определенную часть непосредственных потребностей российских военных в живой силе в Украине, а впоследствии уменьшить общие требования российского общества к призыву в последующие годы".

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