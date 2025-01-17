Россия планирует увеличить армию: глава разведки Финляндии шокировал цифрой

Россия планирует увеличить численность армии до 1,5 млн солдат. Российские военные реформы, предполагающие увеличение численности вооруженных сил на 30%, представляют значительную угрозу для НАТО.

Об этом заявил руководитель военной разведки Финляндии Пекка Турунен в интервью Reuters.

По словам Турунена, Финляндия, присоединившаяся к НАТО в 2023 году, внимательно следит за планами Москвы. В марте 2024 года к Альянсу присоединилась и Швеция. В своем ежегодном обзоре, опубликованном в четверг, финская разведка подчеркнула, что Россия намерена реформировать свои вооруженные силы до 2026 года.

"Да, это угроза для НАТО, особенно если план будет выполнен. Мы должны реагировать в том смысле, что мы должны быть внимательными", — сказал Турунен и добавив, что эти планы могут быть реализованы до 2030 года.

Министр обороны России заявил в декабре, что в следующем десятилетии Москва должна быть готова к борьбе с НАТО в Европе. Президент Путин, выступая на том же собрании, сказал, что западные лидеры "просто пугают собственное население тем, что мы собираемся напасть на кого-то там под предлогом мифической российской угрозы".

Москва планирует увеличить численность своих военных до 1,5 млн человек, включая существенное наращивание сил у границы с Финляндией. Российская Карелия, Кольский полуостров и район вокруг Санкт-Петербурга станут ключевыми местами развертывания новых сил.

Турунен подчеркнул, что на реализацию этих планов повлияет ход войны в Украине. Он предположил, что конфликт может остаться в состоянии замороженного противостояния.

Напомним, в Финляндии выяснили, как российский танкер мог повредить подводный кабель.

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