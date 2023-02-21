Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе — премьер-министр Молдовы

Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе и перекинуть туда своих военных.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что россияне готовят несколько сценариев дестабилизации ситуации в Молдове.

Об этом сообщил канал Moldova1.

"Существует несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в том числе и те, о которых вы упомянули, цитируя слова президента Украины Владимира Зеленского", — заявил премьер Молдовы.

Следует отметить, что ранее Зеленский сообщал, что россияне давно планировали сменить руководство Молдовы. Однако Молдова и РФ не имеют общей границы, а перебрасывать своих военных они могли только в аэропорт в Кишиневе.

Однако премьер-министр Молдовы подчеркнул, что все органы страны готовы противостоять подобным вызовам. Он подчеркнул, что его цель – обеспечить мир и стабильность в стране.

"Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовать наши цели по миру и безопасности", — сказал Речан.

Напомним, политолог Владимир Фесенко объяснил, что глава Кремля Владимир Путин хочет расшатать политическую ситуацию в Молдове, чтобы разжечь новый конфликт по соседству с Украиной и рассредоточить помощь западных партнеров.

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