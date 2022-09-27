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Россия "планово" закупает йод на фоне ядерных угроз: что известно

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Россия "планово" закупает йод на фоне ядерных угроз: что известно

Фото: Associated Press

В России на фоне ядерных угроз Кремля госпредприятие решило провести срочную закупку йодида калия на 5 млн рублей.

Следует отметить, что соответствующая закупка срочна, ведь на процедуру выделено всего 4 дня.

Об этом говорится на сайте Госзакупок РФ.

На сайте указано, что компания производит закупки йода ежегодно. Мол, такая финансовая операция плановая. В частности, предыдущая сумма тендеров в 2021 году была почти такой же, как и в этом – 3,2 млн рублей по текущему курсу.

Если сопоставить, курс бакса ЦБ на 1 марта 2021 года составил 74,4373 рублей (56 000 баксов = 4 168 488 рублей). Курс доллара ЦБ на 25 декабря 2020 года составил 74,8392 рубля (56 000 долларов = 4 190 995 рублей).

Отметим, что в России существенно возросла продажа приборов для измерения уровня радиации и йодида калия. Так, продажи йодида калия и приборов для измерения уровня радиации выросли весной и летом 2022 года на маркетплейсах РФ Ozon и Wildberries на фоне агрессии армии Путина в Украине, захватившей ЗАЭС и регулярно обстреливающей ее.

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