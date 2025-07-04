Российские школьницы получают большие выплаты за рождение детей

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Кремль предлагает российским женщинам финансовые стимулы по увеличению количества рождений. Эта инициатива, внедренная в десяти регионах, является расширением демографической политики, ранее касавшейся только взрослых женщин. Она призвана исправить катастрофический спад рождаемости: в 2023 году коэффициент рождаемости в России составлял 1,41, что значительно ниже необходимых 2,05 для поддержания численности населения.

Об этом сообщает The Conversation.

Российский контекст и глобальные тенденции

Выплаты девочкам-подросткам за рождение детей, пока они еще учатся в школе, вызывают споры в России: 43% россиян одобряют политику, в то время как 40% выступают против. Однако это указывает на высокий приоритет, который государство придает увеличению рождаемости.

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По мнению кремлевского диктатора Владимира Путина, большое количество населения является одним из признаков «процветания великого государства» на уровне с контролем над обширной территорией и мощной армией.

Издание отмечает, что захватнические планы Путина увеличить территорию России путем оккупации Украины привели к сокращению российского населения: по некоторым оценкам, число погибших российских солдат достигло 250 тысяч. Кроме того, из-за войны из России массово уехали сотни тысяч россиян, большинство которых — молодые образованные мужчины, которые могли бы стать родителями нового поколения.

Несмотря на экстремальность демографической ситуации в России, понижение рождаемости является глобальной тенденцией. По оценкам, к 2050 году более трех четвертей стран мира будут иметь настолько низкие показатели рождаемости, что не смогут поддерживать свою численность населения.

Путин не единственный мировой лидер, вводящий политику поощрения рождаемости. В Венгрии Виктор Орбан предлагает налоговые льготы и субсидированные ипотеки тем, кто имеет троих и более детей. Польша выплачивает 500 злотых ежемесячно на ребенка семьям с двумя и более детьми, хотя есть доказательства, что это не стимулирует рождаемость среди женщин с высокими доходами. В США Дональд Трамп предлагает платить женщинам 5000 долларов за рождение ребенка.

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В то же время, испанская политика разрешения демографического кризиса заключается в упрощении процедур получения гражданства для мигрантов, в том числе прибывших нелегально, связывающих с текущим экономическим ростом.

Идеологическое измерение пронатализма и его последствия

Обратные демографические тенденции сложны, поскольку на решение стать родителями влияет множество факторов, включая личные стремления, финансовые возможности и ценности. Поэтому влияние «пронаталистских» политик неоднозначно, и ни одна страна не нашла легкого способа преодолеть спад рождаемости.

Правительства, принимающие пронаталистские политики, часто заинтересованы не только в увеличении общей численности населения, но и в поощрении рождаемости среди «желательных» групп граждан, имеющих идеологическое измерение. Стимулы часто направлены на тех, кого государство считает наиболее ценными гражданами, например, по их расовой, этнической, языковой, религиозной принадлежности или сексуальной ориентации.

К примеру, Венгрия оказывает стимулы только гетеросексуальным парам с высокими доходами. Подчеркивание увеличения доли «желаемых» граждан объясняет, почему некоторые администрации не видят противоречий, когда призывают к увеличению рождаемости и в то же время депортируют мигрантов или пытаются отменить конституционные гарантии гражданства.

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Авторы статьи обращают внимание, что успех или провал пронаталистских политик зависит от способности правительств убедить людей, прежде всего женщин, принять отцовство. Наряду с финансовыми стимулами, некоторые государства предлагают уважение и признание матерям больших семей.

Примером является восстановление Путиным сталинской «материнской медали» для женщин с десятью и более детьми. В то же время это сопровождается неявной или явной критикой женщин, которые откладывают рождение детей или отказываются от него.

Российский парламент в прошлом году принял закон о запрете пропаганды бездетности, а также ввел ограничения на аборты в частных клиниках.

Состоятельные государства мира, если бы пронаталистская политика была исключительно о рабочей силе, должны активнее привлекать иммигрантов. Эти попытки часто связаны с ограничением выбора граждан — особенно женщин — и формированием населения с желаемыми для правительства характеристиками.

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Напомним, демограф считает, что Украине не стоит приглашать мигрантов. По мнению ученого, они не только не помогут улучшить демографию в стране, но и приведут к гибели кризиса.