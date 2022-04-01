Россия под ударами хакеров: бьют по сайтам органов власти и финансовых учреждений

Россия под ударами хакеров: бьют по сайтам органов власти и финансовых учреждений

Самая продолжительная кибератака длилась в течении 6 суток.

Количество DDoS-атак на государственные интернет-ресурсы Российской Федерации, сайты российских СМИ и компаний в марте 2022 увеличилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского".

Как говорится в сообщении, за последние два месяца, с того времени, когда РФ совершила агрессию к Украине, средняя продолжительность атак превысила сутки (составила 29,5 часов), тогда как в феврале-марте 2021-го этот показатель не превышал 12 минут. Самая длительная атака длилась 145 часов, то есть более шести суток.

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Под прицелом хакеров в марте чаще всего оказывались сайты финансовых организации (доля в общем объеме – до 35%), а также органов государственной власти (33%).

По словам представителя "Лаборатории Касперского" Александра Гутникова, в начале вспышки DDoS-атак в них участвовало большое количество так называемых хактивистов – непрофессиональных хакеров.

“Со временем их доля в общем количестве снизилась. При этом сами атаки стали более мощными, подготовленными и продолжительными”, — рассказал он.

Напомним, хакеры из Anonymous взломали сайт ВГТРК (Всероссийская государственная телерадиокомпания). Главный телеканал этой компании – "Россия-1", на котором работают пропагандисты Соловьев, Скабеева и Попов.

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