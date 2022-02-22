Россия под ударом санкций: как страны мира накажут Кремль за признание ОРДЛО

Россия под ударом санкций: как страны мира накажут Кремль за признание ОРДЛО

Украинский парламент обратился с призывом к государствам мира и международным организациям о введении дополнительных санкций против РФ.

После признания Кремлем независимости ОРДЛО на Российскую Федерацию обрушился целый шквал критики со стороны ведущих мировых государств и, что значительно болезненнее, новых экономических санкций, в частности, и персонально против причастных к этому лиц. Верховная Рада Украины призывает своих партнеров в мире не сдерживать это проявление возмущения из-за пренебрежения Путиным и его приспешниками норм международного права и нескрываемой уже агрессии против суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

ТСН.ua собрал информацию о уже введенных антироссийских санкциях и тех, которые еще готовятся, в разных странах мира.

Призыв Украины

Украинский парламент обратился с призывом к государствам мира и международным организациям о введении дополнительных санкций против РФ и ее руководства из-за признания "ЛДНР".

Верховная Рада обратилась к миру со специальным заявлением

Верховная Рада просит воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы быть истолкованы как признание псевдореспублик, а также ввести дополнительные жесткие секторальные, финансовые, персональные санкции против РФ, включая замораживание запуска "Северного потока-2", отключение от SWIFT, а также запрет экспорта в Россию высоких технологий.

США

Первым отреагировал на ситуацию президент США Джо Байден, который уже подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщили в Белом доме, новые ограничения предполагают запрет инвестиций в "ЛДНР", импорт любых товаров, услуг, технологий из "ЛНДР" в США, экспорт, реэкспорт, продажу или поставку любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР".

Также запрещено любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны граждан США по финансированию террористов "ЛДНР".

На территории США будут "заморожены" счета, имущество лиц, связанных с "ЛДНР" (список определит Министерство финансов США).

Связанным с "ЛДНР" лицам запрещен въезд в США.

Байден направил письма спикеру Палаты представителей и главе Сената США о подписанном им указе о санкциях против "ЛДНР".

Канада

Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о подготовке к введению экономических санкций. Эти ограничения будут отдельными от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину.

"Канада вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину", – говорится в сообщении Жоли.

Великобритания

Лондон заявил о введении первой части санкций против России. Под них попали пять банков, среди которых банк "Россия", "Промсвязьбанк", "ИС Банк", "Генбанк", "Черноморский банк реконструкции и развития".

Также санкции ввели против приближенных к Путину олигархов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга. Их британские активы будут заморожены, а также им будет запрещен въезд в Великобританию. Всем британским гражданам и юридическим лицам не разрешается вести с ними бизнес.

По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, остальные санкции придержаны на случай дальнейшей эскалации.

Кроме того, в МИДе Великобритании заявили, что введут санкции против членов Госдумы и Радфеда России, которые голосовали за признание "ДНР" и "ЛНР"

Евросоюз

Следом за Великобританией ЕС также планирует ввести санкции против всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание "ЛДНР". Персонами нон грата в ЕС могут стать все, кто проголосовал за так называемое признание "ДНР" и "ЛНР" — всего 351 парламентарий.

Как ЕС и Британия накажут Кремль за признание "ЛДНР"

В Евросоюзе также примут решение о санкциях против РФ, которые будут касаться банков, финансирующих российские операции на территории Донбасса, подконтрольной сепаратистам. Торговлю с этими регионами ЕС планирует также ограничить.

Источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах Евросоюза свидетельствуют, что в черных списках окажется 27 компаний и физических лиц, причастных к незаконному решению — это российские военные, пропагандисты, политики.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о прекращении сертификации газопровода "Северный поток-2" после действий Москвы на востоке Украины.

“Что касается последних событий, мы должны переоценить ситуацию также по “Северному потоку-2”. Это звучит очень технократически, но это необходимый административный шаг, чтобы прекратить сертификацию газопровода", – сказал Шольц.

Без прохождения процесса сертификации или утверждения трубопровод не может заработать. Напомним, этот проект обошелся России с учетом инфраструктуры на территории РФ в 40 млрд. евро.

Впоследствии глава МИД ФРГ Анналена Бербок подтвердила, что "Северный поток — 2" заморожен. "Мы всегда предупреждали, что это входит в число подготовленных мер", — отметила она.

Франция

Франция введет санкции против лиц, ответственных за решение о признании Россией незаконных образований на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель Франции при этой организации Николя Деривьер. "Вместе с европейскими партнерами мы готовим целевые санкции против тех, кто принимал участие в принятии этого незаконного решения", – сказал Деривьер.

Япония

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Япония готовится ввести против России ограничения по экспорту передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой. Если такое решение будет принято японским правительством, пакет санкций будет шире, чем в 2014 году.

"Япония с серьезной обеспокоенностью будет продолжать следить за развитием ситуации и координировать жесткий ответ, включая санкции, в сотрудничестве с международным сообществом, в частности со странами G7", — говорится в сообщении посольства Японии в Украине.

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