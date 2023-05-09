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Россия подала заявку в Книгу рекордов Гиннеса: Данилов прокомментировал путинский парад

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1835
Время на прочтение
1 мин
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Россия подала заявку в Книгу рекордов Гиннеса: Данилов прокомментировал путинский парад

Алексей Данилов прокомментировал путинский парад. Фото: Аппарат СНБО Украины

Парад Победы в Москве секретарь Совета национальной безопасности и обороны назвал парадом страха.

Россия подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса о кратчайшем военном параде 9 мая в Москве.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Запад "победобеседания" на "красной площади" в Москве длился примерно 40 минут и стал самым коротким с 1941 года. Парад трусости и страха", — отметил Данилов.

Он назвал страх главной причиной, заставившей "кремлевскую стаю как можно скорее бежать назад в бункерную нору".

"Страх – это пожизненный украинский подарок Путину и его группировке", – добавил он.

Напомним, ранее Данилов отмечал, что глава Кремля Путин должен принимать на Красной площади мертвых бесславных оккупантов.

Также сообщалось, что россиянам показали парад с украинским озвучением.

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Дата публикации
Просмотры
1835
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