Ким Чен Ын и Путин / © ТСН.ua

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Россия уважает позицию Северной Кореи по разработке своей ядерной программы и относится к ней с пониманием.

Об этом заявил в субботу, 12 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время официального визита в КНДР, передает Associated Press.

«Технологии, используемые Северной Кореей, являются результатом работы ее ученых. Мы уважаем стремления КНДР и понимаем причины, по которым она занимается разработкой ядерного оружия», — сказал он.

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При этом глава российского внешнеполитического ведомства фактически обвинил США, Южную Корею и Японию в том, что он назвал наращиванием военного потенциала вокруг Северной Кореи.

«Мы предостерегаем от того, чтобы злоупотреблять этими отношениями для их выстраивания против кого-либо, включая РФ и КНДР», — заявил Лавров.

Как сообщает AP, США, Южная Корея и Япония расширяют трехстороннее военное сотрудничество в ответ на развитие ядерной программы Северной Кореи.

В пятницу, 11 июля, эти три страны провели совместные воздушные учения с участием американских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие вблизи Корейского полуострова.

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Представители военного командования встретились в Сеуле и призвали КНДР прекратить любую незаконную деятельность, которая угрожает региональной безопасности.

Пхеньян рассматривает крупные военные учения под руководством США как репетицию «вторжения» и объясняет разработку ядерного оружия необходимостью «защититься».

Напомним, много лет Россия оказывала поддержку Ирану в вопросе его ядерной программы. Однако теперь российский президент Владимир Путин подталкивает своего союзника к соглашению с США, которое ограничит его право обогащать уран.