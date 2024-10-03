Россия подкупила более 130 тысяч граждан Молдовы: что планировал Кремль

Россия подкупила более 130 тысяч граждан Молдовы, чтобы помешать вступить в ЕС.

В Молдове раскрыли масштабную операцию России, призванную повлиять на результаты референдума по вступлению страны в Евросоюз и результаты президентских выборов. Страна-агрессор подкупила более 130 тысяч граждан Молдовы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернуэцану рассказал, что только в сентябре из России на счета граждан Молдовы было переведено 15 миллионов долларов. Они должны распространять дезинформацию, осуществлять провокации и нападения на государственные учреждения.

"Россия стремится не только коррумпировать избирателей, но и спровоцировать протесты и дестабилизацию на территории Молдовы", – отметил Чернуэцану.

По его словам, платежи производятся путем переводов на карты банка, связанного с Министерством обороны России. Те граждане, которых подкупили, получают инструкции через Telegram о том, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС.

В то же время, как рассказала глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин, гражданам, открывшим банковские счета в России, грозит штраф, конфискация имущества или тюрьма.

"Для ясности: людям, участвующим в этом, грозит не только штраф более 37 тысяч леев (более 2 тысяч долларов — ред.), но и конфискацией всех поступивших на иностранный счет средств... Мы имеем право арестовать их имущество в Молдове: автомобили, землю, дома... Вам грозит штраф, конфискация (имущества – ред.) или даже заключение”, — рассказала она.

По словам чиновницы, избежать наказания могут те граждане Молдовы, которые расскажут о схеме, сдадут незаконно полученные деньги и будут сотрудничать со следствием.

Напомним, 20 сентября, МИД Российской Федерации пригрозил Молдове и выдвинул требование не вмешиваться "в конфликт в Украине". Предупреждение касается информации о возможном расположении на авиабазе Мэркулешты некоторых самолетов F-16, которые предназначаются для Украины.

Читайте также: