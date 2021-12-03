Россия подняла в воздух истребители из-за американских самолетов над Черным морем: видео

Россия подняла в воздух истребители из-за американских самолетов над Черным морем: видео

Сопровождение происходило над нейтральными водами.

В пятницу, 3 декабря, в воздух над Черным морем поднялись российские истребители Су-27 и Су-30, заставившие развернуться два американских самолета, двигавшихся якобы в сторону границы Российской Федерации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В сообщении говорится, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря "воздушные цели, приближающиеся к государственной границе РФ".

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Экипажи российских истребителей, поднятые в воздух, идентифицировали стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки CL-600 ARTEMIS сухопутных войск США. После того, как американские самолеты совершили разворот, российские Су-27 и Су-30 вернулись на аэродром базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущены", — подчеркнули в сообщении.

Впоследствии Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов.

Напомним, президент России Владимир Путин агрессивно отреагировал на вхождение в Черное море ведущего корабля Шестого флота США "Маунт Уитни".

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