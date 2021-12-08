Россия подняла в воздух истребители из-за французских военных самолетов у своих границ: видео

Россия подняла в воздух истребители из-за французских военных самолетов у своих границ: видео

Беспокойство у россиян вызвали три воздушных судна над акваторией Черного моря.

В среду, 8 декабря, российские истребители СУ-27 сопровождали над Черным морем французские военные самолеты "Мираж-2000" и "Рафаль", которые совершали полет вместе с самолетом-заправщиком.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

В сообщении уточнили, что приблизившиеся к госгранице России воздушные цели обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря. После этого были подняты в воздух два истребителя СУ-27.

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"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как два тактических истребителя "Мираж-2000" и "Рафаль", а также самолет-заправщик С-135 ВКС Франции и сопровождали их над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.

Французские военные самолеты были вынуждены совершить разворот, после чего российские истребители вернулись на аэродром базирования.

Напомним, ранее в воздух над Черным морем поднялись российские истребители Су-27 и Су-30, заставившие развернуться два двигавшихся якобы в сторону границы Российской Федерации американских самолета.

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