Россия подняла ядерные бомбардировщики Ту-160 возле страны НАТО: что известно

Россия подняла ядерные бомбардировщики

Реклама

Россия проводит учения с использованием ядерной авиации вблизи северных границ Великобритании. Все это происходит на фоне заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова о применении атомного оружия.

Об этом сообщает Daily Mail.

Россия проводит учения с ядерными бомбардировщиками возле Британии

Россия провела ядерные учения с привлечением стратегической авиации у побережья Великобритании. Над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, расположенными между Норвегией и Исландией, состоялся 16-часовой полет сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Реклама

По информации Министерства обороны РФ, ракетоносцы отрабатывали дозаправку в воздухе под сопровождением сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. Для перехвата и сопровождения российских самолетов в небо поднимали истребители F-35 ВВС Норвегии и других стран НАТО.

Инцидент произошел на фоне очередного обострения — угроз использовать ядерный потенциал. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время закрытого заседания Совета по внешней и оборонной политике РФ высказался за использование атомного оружия.

В июне 2026 года Лавров уже высказывался о том, что ядерная война возможна, если западные страны откажутся подчиниться требованиям Путина.

«Прямая конфронтация между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — заявлял россиянин.

Реклама

Проблемы Британии с флотом и неготовность к войне с РФ

Напомним, весь флот британских ударных атомных подлодок класса «Астут» сейчас находится в порту из-за необходимости технического обслуживания и ремонта. По данным Daily Mail, ни одна из пяти лодок-охотников сейчас не пригодна к выходу в море.

Эта ситуация возникла в результате многолетней нехватки финансирования ремонта и закупки запчастей. Военные эксперты и бывшие командующие флотом называют ситуацию критической и «очередным унижением» для страны. Простой подлодок делает британские интернет- и силовые кабели уязвимыми для российского саботажа.

Кроме того, без ударных лодок остаются беззащитными стратегические ракетоносцы класса «Вангард», обеспечивающие ядерное сдерживание. Проблемы с подлодками совпали с очередной поломкой британского авианосца стоимостью 3,5 млрд фунтов, который был вынужден встать на ремонт в Норвегии.

Новости партнеров